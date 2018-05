Belen e Andrea Iannone, ecco il loro amore folle

Lei è fiera di lui, lui vince grazie a lei. Una coppia strepitosa Belen Rodriguez e Andrea Iannone. “Sono fortunato, vinco grazie a lei” ha detto Andrea e la Rodriguez gioisce. Il pilota approda in tv per un'intervista (si dice più emozionato di quando va in moto), la showgirl lo definisce un vulcano e non lo molla un attimo, pure nel backstage.

Alla faccia di chi diceva che l'amore gli avrebbe fatto perdere la concentrazione sulle due ruote, Iannone ce la fa, conquista il terzo scalino del podio nella gara di MotoGp di Austin e a Che tempo che fa dice: “E' stato difficile, ma la soddisfazione è tanta”. Belen per una volta resta un passo indietro e lascia che sia lui a raccogliere gli applausi. Lo segue nell'ombra anche se, come si muove, ha i riflettori puntati. “Una certa dose di follia ci accomuna, anche se lui è molto più folle di me. Andrea è veramente un vulcano – ha detto la showgirl in un'intervista al settimanale Grazia – il suo fuoco è tutto interiore. Ha un controllo delle emozioni e una mente affascinanti. Per me è speciale”.