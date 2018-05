Charlotte Casiraghi incinta si ritira in campagna, nozze sospese

Doveva dire sì al suo Dimitri Rassam a giugno, invece le nozze sono state “sospese”, forse posticipate in autunno in Sicilia. Charlotte Casiraghi è alla fine del quinto mese di gravidanza, in attesa del secondo figlio, dopo Raphael (4 anni) avuto dall'attore Gad Elmaleh. Si è ritirata in Provenza, a Saint-Remy-de-Provence, dove la madre Carolina visse un lungo periodo dopo la scomparsa del marito Andrea, papà di Charlotte.