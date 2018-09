Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, amore "selvaggio" nella savana

Si amano alla follia, hanno preso una nuova casa a Milano e pensano alle nozze: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno costruendo le basi per un solido futuro insieme. Intanto si godono il presente con un viaggio in Africa che ha il sapore di luna di miele. Tra baci e abbracci "selvaggi" al Parco nazionale del Tarangire, eccoli al primo safari di coppia nella savana.

"Penso che sarà una esperienza che non dimenticherò mai...", scrive Cecilia al suo primo safari con Ignazio. I due sulla jeep vivono con entusiasmo questa nuova avventura tra stupore e adrenalina circondati da leoni, elefanti e zebre...



Ma per quanto l'esperienza sia affascinante la prima notte trascorsa nella savana non è stata facile per Rodriguez, intimorita dalla presenza delle iene vicino alla loro tenda (di lusso). Lo racconta con tenerezza Ignazio in una storia di Instagram scoccando un bacio sulla guancia della compagna.