Bianca Balti, poppata social e dolcissima

Poppata tenera e social per Bianca Balti, che condivide uno scatto dolcissimo mentre la piccola Mia, nata in aprile è attaccata al suo seno sul divano di casa, con loro anche Matilde, la primogenita di 8 anni. La top sorride e ha il volto sereno di chi sta compiendo l'atto più naturale e bello del mondo: "Best place in the world is home with my girls".