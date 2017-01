14 aprile 2015 Bianca Balti, è nata Mia! E la top model svela anche il papà Poco dopo le 9 del 14 aprile, la modella ha dato alla luce la sua secondogenita Tweet google 0 Invia ad un amico

17:47 - Bianca Balti partorisce e svela chi è il papà della sua seconda bambina. La top model ha dato alla luce la piccola Mia il 14 aprile alle 9.05 e ha annunciato il lieto evento postando sui social uno scatto che la ritrae con la secondogenita e con il padre della bambina, Matthew McRae, del quale aveva mantenuto segreta l'identità per tutta la durata della gravidanza.

"Sono così fortunata ad annunciare la nascita di Mia McRae!!!", ha scritto la modella nel messaggio che accompagna la foto. "Io, il suo orgoglioso papà Matthew e la sua sorella maggiore Matilde la ameremo moltissimo – ho proseguito la Balti, specificando che la bambina pesa 2,8 kg e facendo esplodere tutta la sua gioia – Sono l'essere umano più grato al mondo! Grazie Dio".



Bianca Balti aveva annunciato la sua gravidanza lo scorso febbraio, con un'intervista al settimanale Grazia nella quale non aveva voluto rivelare chi fosse il padre della bambina. Nell'occasione, la modella di Lodi si limitò a dire che "non c'entra con il mondo della moda e non è un miliardario. Non farebbe proprio per me. E' un uomo normale e lavora negli Stati Uniti. Lo vedrò in marzo, un mese prima del parto".