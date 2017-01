23 marzo 2015 Bianca Balti, 31 anni appena compiuti e pancione lievitato Rose rosse da Dolce e Gabbana per il compleanno della modella ormai all'ottavo mese di gravidanza Tweet google 0 Invia ad un amico

11:26 - Il 19 marzo ha spento 31 candeline e gli amici Dolce e Gabbana l'hanno omaggiata con un super mazzo di rose rosse. Che lei sfoggia sorridente su Instagram. All'ottavo mese, incinta della sua seconda bambina Bianca Balti è bellissima e radiosa: "Happy mamma!!! Grazie Stefano e Domenico... Mi fate sempre sentire una principessa!! Vi voglio tanto bene", ha scritto sul social.

Il pancione è davvero esploso. Ma questo non le impedisce di sfilare. L'ha fatto, nemmeno un mese fa, alla Milano Fashion Week proprio per Dolce e Gabbana e in passerella ha sfoggiato le sue forme arrotondate e la sua bellezza inconfutabile. E non è tutto. Su Instagram la modella mostra il suo pancione in un bellissimo abito rosso per uno spot di L'Oréal Paris di cui è testimonial. Intanto svela la sua passione per il gelato e posta uno scatto in cui appare la pancia e appoggiata sulle sue gambe, una vaschetta di gelato vuota a metà. "Ho finalmente trovato il mio cibo dei desideri preferito!!!Il Gelato alla nocciola del Piemonte... Italian style...!", ha cinguettato entusiasta Bianca. Voglie da donna incinta.



Della sua seconda gravidanza la Balti aveva parlato in un'intervista un mese fa al settimanale Grazia: "Sono incinta. Sarà una femmina". Dopo Matilde, quindi, avuta nel 2007 dal fotografo Christian Lucidi, con cui si è però separata nel 2010, un altro fiocco rosa per la bellissima modella di Lodi, Il papà? Bianca sarebbe legata dal 2011 a Francesco Mele, musicista della band Cat. "Non c'entra con il mondo della moda e non è un miliardario. Non farebbe proprio per me. E' un uomo normale e lavora negli Stati Uniti. Lo vedrò in marzo, un mese prima del parto". Ma di matrimoni e aspettative su questo rapporto non sembra volerne sapere. Fattori secondari per lei, che si dichiara pronta e in grado di crescere la sua seconda bambina anche da sola!