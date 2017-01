Belen torna a fare la mamma e può "ricominciare a respirare" davvero

Sui social il reportage degli ultimi giorni è dettagliatissimo, come sempre. Da Mykonos agli scatti "di lavoro", Belen posa, sempre e ovunque si trovi, bella, bellissima e consapevole di esserlo. Poi ecco Stefano e Santiago insieme a casa a Milano in attesa di mamma Belen, che scrive, ripostando una foto dal profilo del marito:"I SORRISI PIÙ BELLI ‪#‎arrivo‬ ‪#‎mimancate‬ @stedemartino ‪#‎myboy‬ ‪#‎sietelamiavita‬". E se qualcuno ancora avesse intenzione di parlare di crisi familiare, gli appigli social sarebbero davvero pochissimi.



L'estate dei DeMartinez sembra essere trascorsa all'insegna dell'armonia e dell'amore. Non mancano poi siparietti di vita privata, come nel video in cui la showgirl si lava i denti davanti allo specchio e poi inscena un balletto sexy con sensuali ancheggiamenti e lato B capolavoro. E la parentesi di Nonna Lidia che simpaticamente "ruba la scena" social alla bella argentina. Tutto bene, niente di nuovo, l'importante è che se ne parli. Di Belen naturalmente.