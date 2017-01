Belen, dichiarazione d'amore a Stefano

L'atmosfera di Mykonos riaccende la passione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino . La coppia si è concessa una nuova vacanza insieme, in compagnia di amici, ma senza il piccolo Santiago. E in Grecia la nuova luna di miele pare aver avvicinato i coniugi De Martino ancora di più: "Averti incontrato è la cosa più bella che poteva succedermi nella vita. Te amo", scrive Belen su Instagram accanto a una foto in cui bacia il marito appassionatamente.

Una dichiarazione d'amore in piena regola quella di Belen, che sta trascorrendo la sua vacanza a Mykonos incollata al marito. Abbracciati in spiaggia o in mare al tramonto, i due sono inseparabili e la showgirl esplode di gioia: "Yo te amo como nunca/Ti amo come non mai" scrive la bella argentina. Accanto a un'altra foto insieme a Stefano, Belen usa solo due parole: "Mi Vida/Vita mia". "Più felice, che felice felice", è la didascalia di un altro scatto in cui si lascia baciare dal sole. E poi sguardi languidi e risate in motorino. I litigi di quest'inverno sono ricordi lontani.