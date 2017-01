Belen, gita a Courmayeur con polemica

16:19 - Gita a Courmayeur per la famiglia Rodriguez. Mamma Veronica Cozzani, papà Gustavo con Belen, Cecilia, Jeremias e il piccolo Santiago vanno sui monti per cercare un po' di refrigerio lontano dalla calda Milano. Selfie in mezzo alla natura, ruscelli, montagne, boschi, ma a scatenare le polemiche social è il video postato dalla Rodriguez: in auto Santiago dorme sulle gambe della nonna. E il seggiolino?

“Chi non lo ha mai fatto?” cinguetta qualche follower mettendosi subito dalla parte della showgirl, ma tante mamme si indignano per la mancanza di sicurezza sulla strada: "Belen é un personaggio pubblico e sa benissimo che c'è chi la imita e viaggiare senza cinture e con il bimbo senza seggiolino per me non è una bella mossa!", scrivono. In effetti dal video postato da Belen si vede chiaramente papà Gustavo alla guida, Belen di fianco in versione navigatrice e sui sedili posteriori la sorella Cecilia, il fratello Jeremias e la mamma Veronica. Sulle gambe dei tre si intravede la figura del piccolo Santiago che dorme. Ma perché non è nel seggiolino (che per altro non si vede affatto in auto e chissà se l'auto è omologata per cinque persone o per sei...)?.



In trasferta sulle montagne della Valle d'Aosta i Rodriguez si divertono in mezzo alla natura e un ruscello diventa la colonna sonora della gita. Ma le polemiche continuano...