Belen, mamma e papà si trasferiscono a Milano

Volevo condividere una delle gioie più grandi della mia vita con voi....... Finalmente dopo 10 anni di una meravigliosa vita in questo paese, un paese che mi ha regalato tutto, un paese che mi ha dato la possibilità di essere chi volevo "essere", un paese dove la gente mi ha resa felice, e mi ha dimostrato un affetto smisurato giorno dopo giorno, sempre in crescendo. Dopo 10 anni sono riuscita a convincere i miei a venire a vivere qui con noi, un sogno che si avvera, e mi rende se possibile ancora più felice”, scrive in un lungo post la showgirl argentina.



"Si accorciano finalmente le distanze, non devo fare finta di stare bene ogni volta che li porto all'aeroporto, non devo fare più finta di essere così forte, quando in realtà non lo sono, adesso posso continuare a fare la piccola sulle loro spalle quando ne avrò bisogno. Grazie a tutti voi, grazie davvero! Vi abbraccio forte!" continua il dolce messaggio di Belen. E così ecco papà Gustavo al lavoro: in negozio con Stefano De Martino pronto a tinteggiare le pareti. E poi ancora in versione nonno giocherellone sui gokart insieme a Santiago. Mamma Veronica scatta foto e ritrae il nipotino mentre mangia un gelato...