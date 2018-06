Belen s'arrabbia e strappa gli occhiali a un fotografo

Che tra Belen e i paparazzi non corra buon sangue è cosa ormai risaputa. Dopo aver sbottato qualche settimana fa sotto casa con uno di loro, il siparietto si ripete: in occasione di un evento milanese, la showgirl argentina, visibilmente infastidita, se la prende con un fotografo al quale strappa gli occhiali e li fa cadere a terra. "Diva e Donna" mostra la sequenza del siparietto.

"Vi odio, è vero, siete il mio incubo. Io vado dallo psicologo, non riesco a camminare. Io vivo come dentro un film con i paparazzi che mi seguono", è solo una parte della sfuriata di Belen, risalente ai primi giorni di maggio, contro i paparazzi che, a suo dire, non le permettono di condurre una vita serena. Ma la guerra all'ultimo scatto continua e nel corso di una manifestazione in cui la Rodriguez è madrina, va in scena un incontro molto ravvicinato con un fotografo al quale prima mette le mano in faccia, poi gli afferra gli occhiali da vista che finiscono a terra. Solo l'intervento della sicurezza permette di separare la showgirl furibonda dal paparazzo.