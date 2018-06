Belen è in crisi, ecco perché ha lasciato Iannone

Tra una gara di MotoGp e l'altra Andrea Iannone torna a Milano. Non a casa di Belen (da cui pare sia separato da qualche tempo), ma esattamente sotto casa della (ex?) fidanzata. Pizzicato mentre prende l'aperitivo con un amico a pochi passi dall'abitazione della Rodriguez il pilota appare tranquillo. Secondo Spy la crisi dipende dalle vicissitudini professionali che sta passando la Rodriguez in questo periodo. Intanto però nel clan riappare papà Gustavo.

I MOTIVI DELLA CRISI

L'argentina, secondo il settimanale Spy in edicola da venerdì 8 giugno, non ha preso bene il fatto di essere stata sostituita alla conduzione del programma di Canale 5 “Non solo mondiali”, di cui comunque farà parte del cast. In questo periodo avrebbe deciso di concentrarsi sul lavoro, prendendosi una pausa di riflessione con Andrea. Il pilota ora aspetta che lei cambi idea e soffre in silenzio.



GUSTAVO TORNA NEL CLAN

Per uno che va, uno ritorna. E così se la vita social di Belen pare lontana da Andrea, con cui professava grande amore e pensieri di famiglia, in quella di mamma Veronica Cozzani riappare Gustavo. E se il pilota si accontenta di un boccone (amaro) sotto casa della sua bella con l'amico imprenditore Carlo Ceccotti, il nonno di Santiago riprende la scena. Anzi, riconquista un posto nel profilo social di nonna Veronica. Eccolo in bici nel parco mentre gioca con il nipotino come ai vecchi tempi. A fare e postare la foto ci pensa la Cozzani che scrive: “Zingari! Parco Sempione”.