Belen balla da sola, con Andrea Iannone è crisi

Andrea cambia musica... e casa. Alla vigilia di un'estate bollente Iannone e Belen scoppiano. Crisi momentanea? Chi può dirlo! Certo è che da qualche settimana non assistiamo più a siparietti di coppia social e non solo. Al Gran Premio del Mugello, una delle competizioni più sentite dai piloti italiani, della showgirl nessuna traccia, nemmeno nel paddock. E per lui niente podio. E dire che la Rodriguez non doveva farne troppa di strada per raggiungerlo.



Poche ore fa, sotto lo stesso cielo meneghino, la sexy argentina, in maglietta e shorts ballava sulle note latinoamericane a piedi nudi, mentre lui entrava in un locale con tutt'altro genere di ritmo. Che i due si stiano punzecchiando sui social? Intanto in una storia su Instagram, l'amico del pilota ironizza: "Voglio abbracciarti di più fratello, perché ho bisogno di darti più affetto". "Pensi che io abbia bisogno di più affetto?", risponde Iannone, tagliando il resto della conversazione. Frase, a questo punto, detta non a caso. Sicuramente qualcosa sta turbando il motociclista.



Torna quindi alla mente il sogno ricorrente di Belen raccontato sulle pagine di "Chi": "Quello di trovarmi a cavalcioni di una persona, è un uomo che non identifico mai ed è sempre diverso. Mi sento in aria, più in alto di tutti. Ogni volta cambia il paesaggio, c'è il mare, l'acqua, le montagne. Il sogno non mi lascia nessuna angoscia, però l'analista dice che significa che non riesco mai ad appartenere a nessuno, a nessun uomo".



E pensare che solo in aprile a "Grazia", la showgirl aveva rivelato: "Ho accanto un uomo meraviglioso e sto vivendo un amore solido, adulto. Stiamo bene e ci rispettiamo. Andrea è un romantico con un grande senso della famiglia, proprio come me".