Belen in pausa con Iannone, ritrova il sorriso con De Martino

Concentrata sul lavoro e indecisa in amore. Belen Rodirguez viene pizzicata dal settimanale Chi insieme al suo ex marito Stefano De Martino: “Ci vogliamo bene, c'è un grande affetto e siamo sereni. Ma non scrivete falsità d'amore, non sarebbe corretto”. E con Iannone? “Con Andrea ci siamo presi una pausa e ne sono convinta ne valga la pena”. Qualche giorno fa però Belen e il pilota erano in un locale insieme e poi lui si è fermato a dormire da lei...