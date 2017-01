Belen Rodriguez, selfie trasgressivo in bagno

12:16 - Stacco di coscia in primo piano per Belen che, chiusa in bagno osa con un selfie trasgressivo. “Ogni tanto esageriamo” scrive su Instagram ed effettivamente, mai potrebbe avere più ragione. Con un piede appoggiato sul water il siparietto si fa piccante: il vestitino già corto si solleva coprendo appena l'inguine e le curve nude delle sue sinuose gambe restano solo da ammirare.

Vestito corto e stivale fino al ginocchio è quanto indossa Belen all'inaugurazione del nuovo store milanese del marito Stefano De Martino. Un look audace che farebbe girare la testa a chiunque. Ma in bagno, quell'elegante vestitino leggero prende altre forme grazie a un autoscatto hot. Una gamba sollevata mette in evidenza le linee toniche del suo corpo. Cosce in evidenza e parti intime appena coperte balzano all'occhio. Il braccio alzato, il segno di vittoria e un'espressione apparentemente imbronciata rendono lo scatto ancora più intrigante.