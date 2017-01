Belen, shopping acchiappa-sguardi

Vetrina acchiappa-sguardi e boutique surriscaldata in centro a Milano dove Belen prova scarpe e giacche in pelle. Canotta con il disegno di Snoopy a coprire un top aderente nero che fascia il seno, leggings che sottolineano le gambe sinuose e stivali per la showgirl che tra un tacco e l'altro si concentra sul suo lato B mettendolo in posa allo specchio tra flash e fan impazziti.

Per la sessione di shopping in centro la Rodriguez sceglie un look informale ma altamente sensuale con il reggiseno che si intravede e uno slip che sembra far capolino tra luci ed ombre. Prova le scarpe ma sembra più intenta a controllarne l'effetto sul fondoschiena. Con l'amica Simona Miele scatta selfie e fa boccacce come un ciclone di vitalità e sex appeal.



Gambe affusolate, corpo perfetto, ma il tacco può fare la differenza. E così Belen prova e riprova fino ad ottenere l'effetto migliore sul suo sedere: appoggia maliziosamente le mani sui fianchi, poi si pizzica i leggings e li tira per vedere come sta il lato B. Se l'obiettivo era quello di conquistare scatti e attenzione l'ha raggiunto sicuramente.