Belen: "Felice per Fabrizio Corona, merita una seconda possibilità"

Belen, la domanda è d'obbligo, cosa pensi di Fabrizio Corona affidato a Don Mazzi?

Sono molto felice per lui. Tutti abbiamo diritto a un'altra chance. Ed è giusto che anche lui abbia la sua seconda possibilità.



Voci sempre più insistenti dicono che sei di nuovo incinta...

Ma no. Sono stata fotografata in una posizione che poteva indurre a pensarlo. Ma non c'è un fratellino o una sorellina in arrivo per Santiago, giuro.



Hai detto che il tuo modello è Angelina Jolie, tu adotteresti dei bambini?

In realtà non ci ho mai pensato. Ho dei bambini adottati a distanza, in Argentina. Ma sono stata fortunata con Santiago, che è arrivato naturalmente. Se poi non arriverà un altro figlio ci potrei pensare, non sono contraria alle adozioni, anzi. Non sono invece d'accordo con chi affitta l'utero, ci sono troppi piccoli senza una famiglia.



In una settimana hai aperto un ristorante e un salone di bellezza, vuoi fare l'imprenditrice?

Diversifico il mio business. Con Cotril collaboro da otto anni, nel frattempo l'azienda è cresciuta tanto. Da piccola sognavo di avere un posto tutto dedicato alle donne, ed è arrivato. In più abbiamo anche un laboratorio con dei professionisti che sperimentano continuamente, e questo ci rende unici.



Stai investendo su Milano, con la crisi non hai paura?

Sono innamorata profondamente della città. Anche se mi piaceva di più cinque anni fa, era molto più accesa e divertente. Con Ricci e Cotril abbiamo dato lavoro a 35 persone tra ristorante e salone di bellezza a Brera, pensiamo alle cose positive. Io sono istintiva ma ho uno staff di professionisti che mi consiglia. E poi mi fido molto di Antonia (la sua assistente, ndr) e di mio marito. Chi non risica non rosica...



Da qualche mese sei mora, un taglio quando?

Dopo lo shatush mi è venuta voglia di cambiare, ma io di base sono scura. Un taglio no, però. La voglia di avere i capelli corti mi dura una settimana e poi me ne pento... Adesso non me la sento, ogni volta che ho fatto dei tagli più corti ho usato le extension.



Su Instagram hai postato delle foto con la stampa estera che ti riprende.. sogni una carriera internazionale?

Sarei bugiarda se ti dicessi di no. Poi quando arrivano delle proposte internazionali come Guess per cui farò la testimonial mondiale, pensi magari chissà, è un inizio...



In tv cosa ti manca?

Ho aperto un ristornate che si chiama Ricci, Antonio non sa che l'ho fatto in omaggio a lui. Adoro Striscia La Notizia, ci sono stata una puntata e mi sono divertita tanto. La farei con Alessandro Siani, un altro napoletano con il quale vado d'accordo (ride, ndr).