Belen, adesso tutti dietro ai fornelli

11:57 - Instancabile e vulcanica Belen non si ferma mai. E mentre "scorrono" titoli e voci di flop e crisi coniugali lei va dritta per la sua strada e apre un ristorante. Inaugurazione l'altra sera in Piazza della Repubblica a Milano. La showgirl in grande spolvero con un micro abitino tutto in pizzo e gambe scopertissime. Pose da diva su una auto, poi un bacio appassionato con Stefano e tutto su Instagram, compreso uno scatto nuda sul letto con un plaid addosso... poco prima del grande evento.

L'argentina più amata dagli italiani non si accontenta. Musica, televisione, cinema, una linea di costumi in società con la sorellina Cecilia, una catena di negozi di coiffeur e adesso anche un ristorante. Per non lasciare nulla di intentato. Il nuovo locale si chiama Ricci e ha tutte le carte in regola per diventare un cult della Milano da... mangiare. Soci fondatori sono Luca Guelfi, Simona Miele, sua cara amica e già titolare del ristorante Petit, dove Belen è di casa, ma soprattutto il re dei ristoratori Joe – Giuseppino – Bastianich, padrone di casa di MasterChef.



"E' nato tutto per scherzo e si è trasformato in un progetto - racconta Belen a Tgcom24 - Il Ricci è un ristorante, bar, pasticceria. E la sera diventerà anche un ritrovo. Io canterò e Joe suonerà, abbiamo già provato l'altra sera ed è stato bellissimo". "Non lo posso definire il mio ristorante milanese - interviene Bastianich - ma sicuramente c'è il mio tocco. Con Belen è nata questa bella collaborazione dopo il nostro incontro al Petit. E' vero, intratterremo i clienti con la nostra musica, sto già imparando le canzoni argentine...".





La sfida è audace, ma Belen ama buttarsi a capofitto proprio lì dove è più rischioso. In tutti i campi, anche in quello sentimentale. Con De Martino però, a dispetto dei maligni che li vogliono in crisi perenne e tirano fuori fantasmi del passato e del presente, tutto bene. La showgirl non fa che ripeterlo. E c'è da crederle, visto l'assaggio di vacanze tra Formentera e Capri in modalità "happy family" con Stefano, Santiago e il clan Rodriguez. Adesso l'aspetta il resto dell'estate. Tante le insidie all'orizzonte, tanti soprattutto coloro che su di lei e sulla sua vita privata amano "speculare" e spettegolare. Si attendono evoluzioni.