Belen: "Con Stefano De Martino nessuna crisi, non viviamo separati in casa"

I settimanali parlano di crisi con Stefano, come va?

La verità è che va tutto bene. Se mi chiedi perché si ostinano a scrivere queste cose ti rispondo che non lo so. Non li ammazzo solo perché è illegale (ride di gusto, ndr). Non ho niente da dire, continuano a diffondere bugie, sembra quasi che i giornalisti vivano a casa mia ma non è così.



Quindi solo rumors, hai anche postato su Instagram una foto di voi due insieme...

Tra me e Stefano non c'è nessuna crisi e siamo tutt'altro che separati in casa.



Santiago invece cresce, come stai vivendo la maternità?

Ma nooo, è rimasto piccolo. Non cresce più... (scherza, ndr)



Ti piacerebbe, come a tutte le mamme...

Ogni tanto dico a Santiago 'Chi ti ha dato il permesso di crescere?' e lui sorride (gli occhi diventano dolcissimi, ndr).



Ti stai per buttare in due nuove avventure, un ristorante e un negozio di parrucchiere, come procede?

Mi do da fare... Con Cotril c'è una collaborazione che va avanti da anni e finalmente realizziamo il primo negozio, sto andando personalmente nel cantiere, abbiamo curato tutto nei minimi particolari. Il 'Ricci' invece è partito scherzando una sera con Joe Bastianich, Luca e Simona (Miele, ndr) e alla fine abbiamo firmato tutti. Sono socia e sarò molto presente, anche perché aprire una attività richiede delle responsabilità. Non è uno scherzo.



Guess ha organizzato il primo Denim Day in Europa a Milano e tu se in prima linea contro la violenza sulle donne..

Quando me lo chiedono e posso, partecipo sempre volentieri alle serate di beneficenza. Stavolta la storia mi ha toccato particolarmente. L'idea che uno stupratore possa essere assolto dopo aver violentato una ragazza solo perché la vittima ha dei jeans attillati mi fa rabbrividire...



Hai mai ricevuto delle avances?

Grazie al cielo non mi sono mai ritrovata in una situazione del genere, credo che sia il terrore di ogni donna, anche perché credo che sia difficile tornare ad essere libere sessualmente dopo una tragedia del genere. Quando noi donne parliamo di questo argomento non puoi immaginare cosa si scatena nello stomaco. E purtroppo i dati sono sempre più allarmanti.



Dove c'è Belen c'è sempre polemica, ti sei arrabbiata perché ti hanno definito 'Lady Flop'...

Mi dispiace solo che si permettano di dire queste assurdità, nella loro intelligenza virgolettata, a una delle poche persone che lavora nel mondo dello spettacolo in Italia. Lo vedo come un insulto alla gente che lavora di meno... giuro.



In quale programma ti vedremo nella prossima stagione?

Ci sono tanti progetti. Lavoro in televisione da anni e ormai ho la possibilità di scegliere quello che voglio fare...



Cosa vuoi fare oggi?

Quello che sto facendo. Le cose che mi divertono, rifiutando anche tante cose.



Belen primadonna, perché non ci sono concorrenti?

Da dieci anni dicono che sono finita e ogni giorno grazie al cielo continuo a lavorare. Io penso che ci sia spazio per tutti, ma spesso cercano di ripetere il personaggio, l'errore secondo me è quello di provare a creare un personaggio simile al mio.



Le vacanze le avete programmate?

Ci andremo sicuramente. Vuoi sapere la verità? Ricollegandomi a quello che ti dicevo prima, abbiamo un sacco di lavoro e non siamo ancora riusciti a definire delle date. Che poi è il dilemma di ogni estate.