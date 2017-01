22 aprile 2015 Belen e Cecilia in bikini, che show le Rodriguez! Le sorelline dello showbiz a Ibiza per uno shooting legato alla loro linea Beachwear. Ecco gli scatti dal magazine "Chi" Tweet google 0 Invia ad un amico

09:30 - Una sexy e passionale, l'altra dolce e riflessiva, una star dello showbiz, l'altra stellina con quotazioni di gradimento in crescita. Ma quando si spogliano, come mostrano gli scatti di "Chi", Belen e Cecilia lasciano entrambe senza fiato. E in bikini le sorelline Rodriguez sfoggiano curve da capogiro.

A Ibiza, dove sono "volate" subito dopo aver festeggiato a Milano i due anni di Santiago, le due sexy argentine hanno posato indossando la nuova linea di costumi del loro marchio di beachwear Me Fui. Forme scultoree, sex appeal e altissimo tasso erotico. Le sorelline Rodriguez sono diventate un vero e proprio team vincente, un duo mozzafiato.



E se Belen sul podio più alto del grande circo dello showbiz sedeva già da tempo, regina indiscussa dei social con quasi due milioni di follower, Cecilia sta facendo passi da gigante. La piccola di casa Rodriguez non è più solo "la sorellina di Belen". L'Isola dei Famosi le ha regalato notorietà e successo, mettendo in luce le sue doti... nascoste e le sue quotazioni mediatiche sono in costante crescita. Così come sul piano sentimentale, visto che ha da poco annunciato l'imminente matrimonio con Francesco Monte, ex tronista e suo fidanzato dall'estate del 2013.



Belen intanto, dissipate definitivamente le nubi di crisi sulla sua relazione con Stefano De Martino, si muove, come al solito su più fronti, puntando al risultato migliore. E così mentre cerca casa ad Ibiza per lei e tutto il clan familiare, si appresta ad aprire a Milano in contemporanea una serie di negozi di "Hairstyling" col marchio Cotril e un ristorante insieme all'amica Simona Miele e a Joe Bastianich. In attesa di qualche buona offerta dalla televisione e dal cinema.