Belen, puzzle social senza veli

09:30 - Belen si fa... a pezzi e si scopre in un puzzle social che scalda i follower. Un gioco intrigante e bollente, che la showgirl propone sul suo profilo Instagram. Tanti tasselli da ricomporre per ottenere la figura intera. E il risultato è mozzafiato. La sexy argentina appare in tutta la sua seducente bellezza e senza veli...

Le braccia a coprire il seno nudo e catenine di perle al posto degli slip. Null'altro. Belen svela le sue curve perfette tassello dopo tassello ed è il trionfo della sensualità. Da poco tornata dalle Maldive, non si è fermata a Milano che per pochi giorni. Giusto il tempo per controllare il suo nido d'amore con Stefano De Martino, da poco rinnovata e festeggiare i due anni di Santiago.



Poi rieccola in viaggio, Santiago e Cecilia a seguito. Direzione: Ibiza. E sotto il sole caliente della bella isola delle Baleari la showgirl ha posato con la sorellina per la nuova collezione della linea di bikini Me Fui, firmata Rodriguez .Insomma la solita Belen, bellissima, frenetica e super attiva. Altro che donna a pezzi per la fine della sua relazione con Stefano De Martino. Il suo matrimonio sembra reggere benissimo a colpi e contraccolpi mediatrici e non e gli unici pezzi di super Belen sono quelli del puzzle da comporre su Instagram!