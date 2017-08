Belen contesa tra Andrea Iannone e Stefano De Martino

Tensione con Iannone e riavvicinamento a De Martino. L'estate di Belen Rodriguez è sempre bollente. A Ibiza dove ha preso casa per trascorrere i giorni di relax con la famiglia e il fidanzato Andrea Iannone si trova molto vicino al suo ex Stefano De Martino. Anche lui di stanza sull'isola delle Baleari per poter stare vicino al figlio Santiago. E se i due ex hanno raggiunto serenità, maretta si registra con il pilota. E allora chi sceglierà?