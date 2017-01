Belen, avventura con le amiche a Ibiza e diventa sempre più regina della Rete

A bordo piscina, in barca, in spiaggia o al tavolo del ristorante il selfie di Belen è sempre scottante. In vacanza a Ibiza con le amiche per festeggiare il compleanno di Simona, Belen si diverte a postare foto della sua avventura in rosa. Senza dimenticare qualche tocco hot con il suo lato B in primo piano e un video intrigante dei suoi tuffi dalla barca.

I follower impazziscono e dopo averla vista negli scatti con gli amici sulla spiaggia (tra cui un fratello Borriello), eccola divertirsi con Simona e Antonia a cena al ristorante, sulla battigia, in auto, in barca. Belen si è concessa qualche ora di relax tutta al femminile e posta sul suo profilo social l'avventura a Ibiza con le amiche. Intanto Stefano De Marito replica con i selfie insieme a Santiago.



E che dire del video bollente con i tuffi di Belen dalla barca? La Rodriguez sceglie due diverse angolazioni e per i fan usa lo slow motion per no n perdersi nemmeno un istante delle sue acrobazie in acqua: occhi puntati sulle curve perfette della showgirl.



Su Facebook 4 milioni di follower: sempre più regina della Rete - Mentre si gode le vacanze a Ibiza Belen si conferma regina incontrastata sui social network in Italia: raggiunge e supera il tetto di 4 milioni di follower sulla sua pagina Facebook e su Instagram sono oltre 2 milioni i seguaci. "Anche chi perde tempo per un solo click, o like; merita il mio 'Grazie' - commenta lei -. Ringrazio tutti coloro che mi seguono e ringrazio i social network che mi permettono di esser vicina a chi mi ama, a chi è curioso e segue la mia vita e anche a chi mi critica. Ma fa parte del gioco. I social mi permettono di raccontare e condividere non solo la mia quotidianità ma anche di mostrare le mie attività "lavorative" parallele alla tv. Un lavoro che cresce si evolve di pari passo alla stessa evoluzione del web: velocemente. Insomma sui social c'è una Belen 2.0".