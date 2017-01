Belen, vacanze a Ibiza con gli amici. E spunta anche Borriello

Sono cominciate le vacanze anche per i Demartinez. Avevano confidato a Tgcom24 che avrebbero trascorso l'estate al lavoro divisi tra i mille impegni professionali, ma qualche giorno di relax al mare sono riusciti a ritagliarselo. E così ecco Belen e Stefano De Martino in spiaggia a Ibiza con gli amici. Tra loro anche Piergiorgio Borriello, fratello dell'ex della showgirl, Marco.

Qui è favoloso" cinguetta Belen mostrando le foto dalla spiaggia con gli amici, dalla casa delle vacanze con Santiago e Stefano, dal ristorante per la cena in compagnia. Un po' di sano divertimento con gli amici per la showgirl che posta anche due video in cui Borriello scherza e si ride con le imitazioni di Belen. Dopo la storia con Marco Borriello, calciatore, la Rodriguez è rimasta amica dei fratelli, Fabio, ora fidanzato con Emma, e Piergiorgio con cui ha già condiviso una vacanza a Formentera qualche settimana fa.