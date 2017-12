Belen al ristorante con Andrea, ma balla con Jeremias tra i tavoli

Si amano e si divertono. Dopo aver suggellato con la passione romana (il pilota è volato a Roma a riprendersi la showgirl reduce dal successo in tv passando con lei una notte e un giorno in una suite ) la fine della crisi, Belen e Andrea Iannone tornano ad animare le notti milanesi. Eccoli in una serie di video social a cena con l'amico Pietrino, Jeremias e la fidanzata Sara. La Rodriguez e il fratello improvvisano anche un balletto tra i tavoli.

Da tanto tempo non si vedevano più le rimpatriate in famiglia con tanto di cene, balletti, risate e tanto divertimento. Da quando Jeremias e Cecilia sono usciti dalla Casa del GfVip, il clan Rodriguez ha ripreso a far baldoria coinvolgendo anche i fidanzati, Andrea Iannone, Sara Battisiti e Ignazio Moser. L'altra sera a Milano Belen, il pilota, Jeremias, Sara e l'amico Pietrino si sono regalati una serata a tutta musica.



E se i clienti del locale pranzavano tranquillamente seduti, Belen e la sua compagnia ha preferito alzarsi e danzare tra i tavoli. Jeans attillati, maglia nera aderente alle curve e capelli raccolti in una coda di cavallo, la Rodriguez non ha risparmiato ancheggiamenti e movimenti sexy. Il suo cavaliere nelle danze è stato il fratello Jeremias, mentre il fidanzato Andrea ha osservato compiaciuto.