Belen e Iannone travolti dalla passione nella notte

Torna ad ardere il fuoco della passione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Superate le voci di crisi e rivisti insieme alle serate mondane, la showgirl e il pilota ricominciano ad animare le notti con baci infuocati, come mostrano le foto del settimanale Chi, in edicola da mercoledì e in anteprima esclusiva su Tgcom24.