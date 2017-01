Aurora Ramazzotti brinda al nuovo social della mamma

12:15 - Che ci fanno due “migliori” amici sulla terrazza dell'hotel Bulgari? “#DiMartediSiBeve”, scrive Tommaso Zorzi su Instagram. E non da soli. Con lui c'è Aurora Ramazzotti che, con un look primaverile e sigaretta in mano, dà un bacio all'obbiettivo in attesa di sorseggiare uno spritz. Del fidanzato Edoardo Gori nemmeno l'ombra e il suo social è fermo a due settimane fa...

Iperattiva e determinata. Aurora sa come godersi la vita, ma soprattutto con chi godersela. Al suo fianco c'è sempre Tommaso: dalle sfilate, alle feste vip, alle passeggiate, ai pomeriggi casalinghi alle riunioni di famiglia. In un caldo pomeriggio milanese i due prima aiutano Michelle Hunziker ad aprire il suo profilo Instagram, poi si rilassano sui divanetti in midollino del Bulgari per un aperitivo al sole. “Degustando tutti gli spritz di milano”, scrive Zorzi come a voler sottolineare che la serata è ancora lunga.



Se i due amici se la spassano come fidanzati, del fidanzato ufficiale, quello con cui Aurora ha dichiarato di essere felice, non c'è traccia. O meglio, Aurora ed Edoardo compaiono insieme sull'Instagram di lei. Un selfie e poche parole da interpretare “I want to be with you, it is as simple, and as complicated as that.”. Che siano già in crisi? Al momento non si sbilanciano e la Ramazzotti continua a fare la sua vita.



Nel giro di un mese è diventata sorella maggiore di Celeste (figlia di Michelle e Tomaso Trussardi) e di Gabrio Tullio (figlio di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli), è volata a Londra per qualche giorno e ora ha inaugurato la stagione estiva degli aperitivi... meglio di così!?