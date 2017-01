Aurora Ramazzotti mondana con Tommaso

10:52 - Soltanto un mese fa a Tgcom24 Aurora Ramazzotti, la figlia 18enne di Eros e Michelle Hunziker, aveva raccontato del suo amore per Edoardo Gori con cui era stata paparazzata durante una serata milanese. Poi selfie e scatti hanno riempito il suo profilo social, ma sempre con l'amico Tommaso Zorzi. Anche al party per il primo compleanno di CharityStars era inseparabile con Zorzi. Ma Edo dov'è?

E' ancora presto per l'ufficialità con Gori nelle serate mondane? Pare proprio di sì e così Aurora fa coppia fissa con l'amico del cuore Tommaso con cui si lascia immortalare negli outfit più eleganti come nelle passeggiate cittadine. “Amo metterei solo foto di noi due siamo troppo super” cinguetta lui postando su Instagram uno scatto in cui posano come due modelli. Lei replica con un cuoricino.

Del resto il suo rapporto con i social lo ha chiarito bene Aurora durante un'intervista a Verissimo in cui ha detto:"C’è tanto amore, ma anche tanto odio in giro. Anche sul web, sui social; io uso molto Instagram e vedo che c’è gente cattiva, gente invidiosa. Se uno dà retta a quelle cose potrebbe finir male, per fortuna ci ho fatto il callo. Non li guardo e non ci do peso".