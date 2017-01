Genitori famosi, le figlie vip in mostra

09:45 - Nascono sotto i riflettori, con i paparazzi alle calcagna, abbagliati dalle luci delle ribalta e a volte diventano più famosi dei loro genitori. L'ultima solo in ordine di tempo è Lily Rose Depp, la figlia 15enne di Johnny Depp e di Vanessa Paradis che ha fatto le sue prime apparizioni mondane e che a giugno debutterà al cinema. Ma le figlie famose sono tante: da Aurora Ramazzotti a Mercedes Schicchi passando per Frances Bean Cobain e tante altre.

Lily Rose Depp ha affascinato tutti l'altra sera sul red carpet del Chanel Paris-Salzburg 2015/15 Metiers d'Art Collection di New York. Gonna lunga, top impreziosito da un collare e sguardo sensuale, che potrebbe aver ereditato proprio dai genitori. Prima dell'estate farà il suo debutto cinematografico al fianco di Johnny in “Horse Yoga”, un film diretto da Kevin Smith.



Bellezza ereditata dalla mamma e fascino indiscutibile anche per la figlia 20enne di Eva Henger e Riccardo Schicchi, Mercedes. Le sue pose social lasciano senza fiato: pare una bambolina dai lineamenti dolci e seducenti.



Tra alti e bassi con la madre Courtney Love troviamo la chiacchieratissima Frances Bean Cobain, artista e figlia 22enne di Kurt Cobain. E che dire della mondanissima Aurora Ramazzotti? La figlia di Michele Hunziker ed Eros tiene impegnati i paparazzi tra fughe in passerella e amori appena sbocciati.



