Dopo aver vinto il campionato inglese con il Chelsea, Antonio Conte è tornato in Italia per trascorrere le sue vacanze estive insieme alla moglie Elisabetta Muscarello e alla figlia Vittoria. L'allenatore, in splendida forma, dedica anima e corpo ai suoi amori più grandi sulla spiaggia di Bergeggi, in Liguria. Sguardi d'intesa con la moglie e giochi in acqua con la bambina fanno di Conte un uomo felice.