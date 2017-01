Alice Sabatini non è più single

C'è un calciatore nel cuore di Alice Sabatini. La bella diciottenne di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, vincitrice della corona di più bella d'Italia ha trovato un nuovo fidanzato. Secondo le indiscrezioni di Diva e Donna si tratta di Kevin Bonifazi, calciatore del Benevento, come dimostrerebbero alcuni scatti social in cui i due appaiono con le gambe nude in una spa di Cortina d'Ampezzo.