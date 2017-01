Miss Italia 2015 è Alice Sabatini: la corona alla diciottenne di Viterbo

Alice Sabatini è la nuova Miss Italia . Diciotto anni, di Montalto di Castro (Viterbo), è alta 1,78, ha occhi marroni e capelli castani. La ragazza, a cui è stata assegnata anche la fascia di Miss Cinema 2015, si è aggiudicata il titolo battendo in finale Vincenza Botti e Letizia Moschin . Il Lazio non vinceva dal 2000, l'anno di Tania Zamparo.

Podio all'insegna del Lazio quindi, con Alice che si porta a casa anche i titoli di Miss Cinema, Miss Compagnia della Bellezza e Miss Diva e Donna.



Giocatrice di basket, "un po' mascolina" secondo qualcuno, "femminile" per altri, Alice sbaraglia le concorrenti con la sua semplicità. Batte nella volata finale Letizia Moschin, seconda classificata, e Vincenza Botti, terza. La serata, con il voto incrociato di giuria e pubblico da casa, ha portato al tris di finaliste provenienti da Lazio, Veneto e Campania, interrompendo la tradizione degli ultimi anni che ha premiato tre Miss Italia siciliane consecutive: Giusy Buscemi, Giulia Arena e la reginetta uscente Clarissa Marchese. Uscite sin dalle prime fasi invece Ahlam e Osaremen, la prima di origine marocchine, la seconda italo-nigeriana, divenute ragazze simbolo di questa 76.ma edizione del concorso.



Tre i giudici-coach: Joe Bastianich, Vadimir Luxuria e Claudio Amendola, ognuno tutor di una squadra di 11 miss. Mentre a fare da sopite-guastatore con le sue simpatiche intemperanze, c'era il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Luxuria, la sorpresa della giuria, dice di essere qui per cercare "una bellezza che non deve turbare, ma rassicurare e che possa piacere a tutte le donne, quelle che così sono nate e quelle che lo sono diventate".



Per la finale di Miss Italia, oltre a chiamare Vladimir, vecchia conoscenza dell'Isola dei Famosi, Simona Ventura ha riunito a Jesolo intorno a sé anche un bel pezzo di X Factor, con Morgan, arrivato al pala Arrex di Jesolo sfrecciando su uno skateboard dopo il travagliato addio al talent, con Giusy Ferreri, in coppia con Baby-K (al terzo disco di platino con la hit estiva 'Roma-Bankok'), e Francesco Facchinetti, nella postazione di "Radio Kiss Kiss" con Pippo Pelo.



Le altre vincitrici di titoli nazionali sono: Miss Cotonella Viola Martina Porta, Miss Miluna Anita Roncari, Miss Rocchetta Bellezza Noemi Bosco, Miss Sport Lotto Letizia Moschin, Miss Equilibra Valeria Valentini, Miss Eleganza Joseph Ribkoff Chiara Giuffrida, Miss Sorriso Blanx Francesca Busti, Miss Simpatia Interflora e Miss Tv Sorrisi e Canzoni Ginevra Bertolani e la Curvy di Miss Italia Keyrà Vincenza Botti, scelta anche come voce di Radio Kiss Kiss. Martina Asia Galvagno, 19 anni, è invece Miss Kia 2015.