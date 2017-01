Alessio Cerci sposerà presto Federica Riccardi

10:13 - Il 2015 per Alessio Cerci, calciatore azzurro appena sbarcato dalla Spagna al Milan, comincia sotto il segno delle novità. Voleva tornare a giocare in Italia e infatti vestirà la maglia rossonera. E in amore presto sposerà la sua Federica Riccardi, a cui ha regalato un anello proprio a Natale, su un'isola paradisiaca.

L'attaccante ha chiesto la mano di Federica alle Maldive dove la coppia si era regalata una vacanza “calda” in attesa delle novità del mercato calcistico. Le feste hanno portato buon consiglio a Cerci che oltre a tornare in Italia, presto sposerà la Riccardi. “Sono venuto qui stasera perché quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con una persona, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile. Cerci-Riccardi presto sposi” ha cinguettato la bella mora postando la foto di un brillocco.