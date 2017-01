18 febbraio 2015 Alena Seredova, soggiorno in montagna con i suoi bimbi e Alessandro Nasi L'ex di Gigi Buffon si diverte sulle piste da sci in dolce compagnia Tweet google 0 Invia ad un amico

13:48 - Soggiorno in montagna per Alena Seredova, i suoi bimbi e Alessandro Nasi. Come un'allegra famiglia i quattro si divertono sulla neve in compagnia di amici tra sci e slittini. Poi tutti a far pausa pranzo al sole con salsiccia e patatine fritte. Felici e spensierati si rilassano ad alta quota e la modella ceca appare sempre più radiosa.

Se Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si godono le vacanze sotto la neve a Courmayeur riscaldati dal fuoco del camino, Alena si scatena sulle piste da sci con i suoi uomini. Felici e sorridenti si concedono un selfie di gruppo dopo la fatica delle discese. Louis Thomas e David Lee, con tanto di maschera, sciarpa e cappello sono praticamente irriconoscibili, mentre la Seredova, con gli occhiali sollevati sulla fronte si mostra bellissima senza un filo di trucco. Dietro di loro spunta anche il nuovo compagno dell'ex signora Buffon, Alessandro Nasi che a bocca spalancata sembra stia urlando qualcosa di simpatico.



Poi tutti si sistemano con le sdraio al sole e ognuno consuma il proprio pranzo. "WeLoveWinter and Bratwurst", scrive la Seredova mostrando i bimbi che addentano una mega salsiccia prima di concedersi una divertente lotta sulla neve.