Alba Parietti, perché è finita con Christopher Lambert? Spunta il nome di Ezio Bosso

Anche a distanza di più di due anni, non si placano le voci sulla fine della storia d’amore tra Alba Parietti e Christopher Lambert. Secondo quanto riporta Dagospia, la relazione tra i due sarebbe finita proprio per volontà della conduttrice, travolta da una passione emotiva nei confronti del maestro Ezio Bosso. Una passione reciproca. Gli amici più intimi della Parietti parlano di Bosso come "uno dei più grandi amori della sua vita". Interpellata sulla vicenda, la showgirl non ha smentito ma ha preferito non parlare della questione.