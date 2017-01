Alba Parietti e Christopher Lambert, amore immortale... come l'ultimo Highlander

Non si sono staccati un istante per tutto il weekend, sulle piste e fuori, come mostrano gli scatti di Chi. Un week end romantico e d'amore sulla neve a Megève, sulle Alpi francesi. Alba Parietti e Christopher Lambert scoppiano di passione come due ragazzini innamorati. Baci, baci e ancora baci. Dopo vent'anni l'ex Highlander e la conduttrice si sono ritrovati, più maturi, con le rispettive famiglie alle spalle, ma, a quanto sembra, intenzionati a fare sul serio.

Lui le ha presentato i suoi amici, lei ha "fatto" la fidanzata, è stata al suo fianco, come fossero una coppia già consolidata. E allo stesso tempo come due adolescenti alla loro prima uscita insieme. Una fiamma riaccesa la loro, che forse non si era mia spenta del tutto. Di matrimonio non si parla, non ne hanno bisogno né Alba, né Christopher. Ambedue hanno già dato, con tanto di divorzio e di figli. La loro, al momento, sembra una storia d'amore che va oltre le pratiche terrene... una storia immortale... come l'ultimo Highlander.