26 aprile 2016 15:44 Alba Parietti: "Sono tornata single, con Christopher Lambert è finita" La conduttrice annuncia a "Chi" la fine della relazione con lʼattore dopo il ritorno di fiamma di alcuni mesi fa: "Ci siamo illusi di poter rivivere la favola di 20 anni fa"

Alba Parietti e Christopher Lambert non stanno più insieme. Ad annunciare la fine della relazione è stata la stessa conduttrice in una lunga intervista-confessione al settimanale "Chi", in edicola mercoledì 27 aprile. "Sono tornata single – ha spiegato la Parietti - Mi sono resa conto che non era la favola che ci eravamo illusi di rivivere". La coppia si era rincontrata 20 anni dopo la prima relazione e sembrava aver ritrovato il feeling di un tempo.

"Il ricordo di quello che abbiamo vissuto ci ha inseguito per tanto tempo. - ha raccontato Alba Parietti a "Chi" - Eravamo giovani, all’apice della carriera, bellissimi. Ci corteggiammo, ero fidanzata con Stefano Bonaga e, quindi, la mia fu una decisione sofferta, ma la passione ci travolse. Ci divertivamo come pazzi, c’era una grande intesa fisica e sessuale".



Un'intesa che i due sembravano aver ritrovato pochi mesi fa: "Lo scorso dicembre, dopo vent’anni, ci siamo rivisti a Torino, non avevo alcuna aspettativa, ma improvvisamente si è riacceso tutto: passione, entusiasmo, mi ha coinvolto al punto che anch’io ho pensato che potesse ricominciare qualcosa", ha spiegato la conduttrice e showgirl ricordando l'incontro che ha riacceso la fiamma.

Ritorno di fiamma tra Alba Parietti e l'attore francese Christopher Lambert? A svelare la love story in corso è il settimanale Chi, che pubblica alcuni scatti esclusivi. La conduttrice e l'indimenticabile protagonista di Highlander si sono incontrati a Torino, dove lui sta girando un film, e hanno trascorso un bollente fine settimana in un albergo del centro, interrotto solo dalla partenza di Alba, domenica mattina, per Roma.

Un fuoco intenso, che ha portato Alba Parietti e Christopher Lambert a trascorrere bollenti vacanze sulle neve, prima di spegnersi di fronte alle divergenze: "Lui ha un modo di vivere il rapporto semplice, easy, io sono una che vive passioni profonde e totalizzanti", ha spiegato la Parietti. "L’amore ha bisogno di quotidianità, di scambi continui, poi può essere anche violento, malato, disturbato, imperfetto, ma c’è bisogno di svilupparlo su una base di grandissima profondità e Christopher vive troppo in velocità. Siamo rimasti alla superficie".

