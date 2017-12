Aida Yespica, sexy e scatenata sulla barca di Gianluca Vacchi

Dopo la sua lunga parentesi italiana al grande fratello vip, Aida Yespica è volata Oltreoceano per riabbracciare il figlio Aron. Bellissima la showgirl venezuelana si è poi immersa nel clima festaiolo di Miami con un party in bikini sulla barca di Gianluca Vacchi . Che fiesta!!!

Sorride felice mentre il figlio le scocca un bacio sulla guancia. "Vita Mia", cinguetta lei, finalmente vicina al suo unico amore. Sì perché la modella è di nuovo single. Uscita dalla Casa di Cincecittà, ha infatti chiuso la sua breve relazione con l'imprenditore napoletano Geppy Lama per il quale non sentiva più nulla.



E proprio sotto il sole della Florida, con il suo bambino, la Yespica è pronta a voltare pagina regalandosi una giornata sulla barca di Gianluca Vacchi. Sexy, con le curve super conturbanti la Yespica ha ballato a ritmo di musica latina con Raffaella Zardo e Mr Enjoy, e poi tutti in acqua per un bagno non proprio caldissimo.