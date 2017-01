Valeria Marini avvinghiata ad Antonio Brosio

10:25 - Altro che solo un amico! Valeria Marini è uscita finalmente allo scoperto con Antonio Brosio. Non solo baci, coccole e tenerezze. Tra i due durante una vacanza a Napoli è scoppiata proprio la passione. Chi li ha immortalati tra giochini di coppia, sfioramenti, toccatine e massaggi ad alto tasso erotico e la showgirl ha ammesso: “Confesso: sto con Antonio”.

“Capita che le amicizie si trasformino in sentimento. Ma non c'è solo questo: ci uniscono tante cose, l'amore per la famiglia, il rispetto per gli altri e la fede. Il nostro rapporto è molto profondo e la sincerità fra di noi è diventata il nostro punto di forza” confida la marini che si avvinghia a Brosio. Due pezzi e aria da diva per Valeria che non si stacca un attimo dal suo uomo tra baci a pelo d'acqua e passione sul lettino. Antonio scherza: “Stavamo solo giocando... lo conosce lei il gioco del bacio?”.