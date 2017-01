26 maggio 2014 Valeria Marini adesso sposa le altre La showgirl presenta la sua collezione di abiti bianchi, intanto sul social continua a flirtare con Brosio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:08 - Lei sta per divorziare, dopo nemmeno un anno di matrimonio, ma al fascino dell'abito bianco non resiste. E con la sua linea di vestiti da sposa firmati Valeria Marini Seduction, la showgirl torna a sfilare tra pizzi, merletti e ricami. E intanto sul social continua a flirtare con il giovane "amico" Antonio Brosio.

"Non permetteremo mai a nessuno di offuscare la nostra luce, continueremo a brillare l'uno accanto all'altra..." cinguetta Brosio su Instagram postando l'ennesimo scatto insieme alla Marini. Lei intanto procede dritta per la sua strada, sfila sul red carpet, ammicca e manda baci stellari sul suo profilo social e continua la sua carriera di stilista, come se nulla fosse, nonostante il pasticciaccio della sua separazione, conflittuale più che consensuale, con Giovanni Cottone e il tira e molla continuo di accuse e controaccuse.

Che al momento però è in una situazione di stallo. L'ultima a fare la sua arringa è stata Valeria nel salotto di Barbara d'Urso, pochi giorni fa: "Non l'ho tradito e lui che è cambiato sin dai primi giorni del matrimonio... forse aveva una doppia personalità".



Adesso tocca a Cottone. Nell'attesa però lei non si scoraggia, se il suo matrimonio è fallito non è detto che le altre non possano gioire di un momento così magico e così eccola, splendida in un abitino corto e scollato, in mezzo a un gruppo di modelle di bianco vestite. L'augurio è che le loro nozze vadano meglio delle sue.