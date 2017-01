Sorelle vip, altro che brutta copia

16:20 - Parenti serpenti, diceva qualcuno. Non è sempre vero, però. A volte, una sorella famosa è quanto di meglio potesse capitare. Ne sa qualcosa Monica Cruz che dalla sorella Penelope ha ereditato i colori e la bravura. Oppure Cecilia Rodriguez che, grazie a Belen, è arrivata dall'Argentina con un cognome abbastanza famoso da farla "campare" di rendita. Ma non sono le uniche "coppie" famose...

Sara e Simona Ventura hanno dieci anni di differenza ma sono sempre state molto vicine. In tv condividono la passione per la cucina e, anche se si vedono insieme raramente, i cinguettii amorevoli tra loro non mancano mai. Cristina e Benedetta Parodi, invece, insieme si divertono parecchio tanto che tra i fornelli di una e gli eventi mondani dell'altra, le due sembrano fare coppia fissa ogni volta che possono. Cognome importante ma carriere completamente diverse per Rosita e Rosalinda Celentano. Mentre la primogenita del "Molleggiato" si è sempre ribellata ai genitori, l'altra ha sempre goduto di tutte le attenzioni del cantante. Questo, però, non ha mai intaccato il loro rapporto.



Paola e Chiara Iezzi hanno condiviso tutto, dalla carriera musicale al fidanzato. Ora, però, dopo diciassette anni insieme si sono divise e non senza qualche polemica... E' finita male anche tra Stefania e Silvia Rocca. Dopo gli eccessi della primogenita, l'attrice de "La grande famiglia" ha preso le distanze, smettendo di rivolgerle la parola. Brigitta Boccoli ha riscoperto la sua sensualità mentre la sorella Benedicta continua a fare l'attrice a teatro. Insieme, però, hanno debuttato sul palco dell'Ariston nel 1989.



E' stata la sorella più chiacchierata quando, in occasione del matrimonio di Kate, ha mostrato un lato B da fare invidia alla sposa. Così Pippa Middleton ha goduto di fin troppa celebrità durante il giorno più importante della Duchessa di Cambridge. Unitissime, soprattutto sui social, altre due vip inglesi: Cara e Poppy Delavingne. La piccolina di casa si diletta a fare la modella mentre la maggiore è prossima ai fiori d'arancio. Paris e Nicky Hilton, oltre a dividersi le azioni degli alberghi di famiglia, vantano lo stesso colore di capelli e la voglia di dare scandalo. Uno show inaspettato ha avuto per protagoniste Beyoncé e Solange Knowles che, oltre ai geni, hanno in comune l'ugola d'oro, come si è visto sul palco del Coachella Festival.



Non potevano mancare le Kardashian: un vero e proprio clan. Le sorelle Kim, Khloé, Kourtney, Kendall, Kylie sono salite alla ribalta grazie ad uno show sulle loro vite, "Keeping Up with the Kardashians - Al passo con i Kardashian". E' proprio il caso di dire che, il successo, è un "affare di famiglia".