Sorelle e showgirl in erba, indovina chi sono

11:48 - “Me And you... Sister forever” cinguetta una showgirl, sorella di una ancor più famosa primadonna della televisione italiana, che ribatte postando la stessa foto: “Chi sono?” chiede ai follower. Hanno dieci anni di differenza, ma sono sempre state molto vicine. In questo scatto l'una fa da mammina all'altra ancora in fasce. In tv condividono la passione per la cucina. Avete riconosciuto Sara e Simona Ventura?

Simona ha spento da poco 49 candeline ed è in formissima. Diete, sport e creme miracolose la stanno rendendo veramente al top per la prova costume: ha perso sei chili e ridotto il seno e dice di sentirsi veramente bene con il suo fisico. Mamma di tre figli e compagna di Gerò Carraro sta vivendo un periodo felice sia in amore che nel lavoro.



Sara è diventata mamma di Enea lo scorso anno e si dedica al suo piccolo postando foto dolcissime. Insieme le sorelle Ventura appaiono nella web tv di Simo per l'appuntamento del lunedì con Cooking Simo in compagnia di mamma Anna.