Sara Tommasi: "Mi dissocio dall'hard"

10:33 - Dopo un "breve periodo di pausa", una dichiarazione importante: "Mi dissocio dal mondo dell'hard", così Sara Tommasi torna su Facebook e saluta i suoi fan. Un messaggio molto tenero e pieno di buone intenzioni. Speriamo che sia la volta buona.

La bella showgirl bocconiana prende insomma nettamente le distanze da tutto il suo percorso "artistico" a luci rosse, intrapreso in un periodo decisamente difficile della sua vita. Non fa cenno invece ai siparietti bollenti di cui è stata protagonista negli ultimi anni. La carta trasgressione forse Saretta se la vuole giocare ancora. Dopo essersi sottoposta ad una lunga cura disintossicante e riabilitativa sembra però che la Tommasi abbia davvero messo la testa a posto.



E il messaggio su Facebook e l'assenza di scatti osè ormai da mesi lo confermerebbero: "Un affettuoso buongiorno a tutti i miei fans che seguono costantemente la mia pagina! Dopo un breve periodo di pausa, sono pronta a tornare fra il mio amato pubblico che mi esprime sempre calore e sostegno durante le numerose ospitate. Con la presente desidero precisare che e' mia volontà' dissociarmi dal mondo hard il quale non mi appartiene. Inoltre non mi riconosco nell'appellativo 'compagna nell'hard' che proprio in questi giorni il Sig. Tassinari Luca sta diffondendo relativamente la mia persona; con quest'ultimo preciso di non intrattenere alcun tipo di rapporto amicale e professionale. A presto Sara Tommasi."