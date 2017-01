Sara Tommasi in topless in camera da letto

10:50 - L'argine è quasi del tutto caduto. Sara Tommasi non si contiene più e se non siamo ancora agli eccessi a luci rosse di non lontanissima memoria, quasi ci manca. La showgirl posta su Facebook una serie di selfie molto piccanti, in topless coperto dal braccio e in lingerie molto sexy, in camera da letto o sul balcone di casa con scorci metropolitani.

"Finalmente una bella giornata di sole, buongiorno a tutti..." cinguetta Sara mentre è intenta ad auto-scattarsi con i soli slip addosso. Poi rieccola in lingerie, con un costumino in stile trikini, tacchi vertiginosi ai piedi, le forme prosperose sfoggiate con orgoglio. Le location sono tutte diverse, prima è in Svizzera, poi al mare, poi in Calabria, infine forse a Milano, sullo sfondo palazzoni metropolitani di periferia. Sara ammicca, sembra in forma, posa sensuale, sfodera le sue armi seduttive. Ci sta provando, anzi ci sta riprovando, senza troppi eccessi ma per la stessa via, quella che l'ha portata verso il baratro della malattia, da cui non è ancora chiaro se sia uscita o meno, quella che passa dal suo corpo, il suo bene più prezioso e, per ora, ancora il più redditizio.