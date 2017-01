Sara Tommasi, seno esplosivo

10:50 - L'avevamo lasciata a Sharm el Sheikh, in un disperato tentativo di riconquistare il suo ex fidanzato. La ritroviamo a casa, in perfetta forma, mentre si allena in palestra. Sara Tommasi, profilo Facebook attivissimo e tanta voglia di mostrare le sue curve, non abbandona i suoi followers, continuando a deliziarli con prospettive a dir poco ammiccanti.

Tra i post del buongiorno e della buonanotte, Sara lascia intendere di star lavorando, ancora, su se stessa. E se la parte spirituale tentenna a sistemarsi - basta ricordarsi l'ultimo spogliarello a favore dei fotografi che le è costata la fine della sua storia d'amore con Stefano Ierardi - quella fisica inizia a dare i suoi risultati. Ore e ore di palestra, in effetti, stanno riportando la showgirl al suo antico splendore: seno prosperoso e pancia quasi piatta, la Tommasi è pronta a sfoggiare al meglio le sue armi di seduzione.



Non mancano, ovviamente, gli scatti in costume: ovunque sia, dalle terme con il papà o in piscina ad allenarsi, Sara scatta e cinguetta. Per inaugurare questa sua nuova fase di rehab la showgirl ha deciso anche di cambiare look: eccola mentre posta una foto con un'acconciatura che ricorda Jennifer Beals in "Flashdance". Ogni riccio un capriccio? Con Sara Tommasi c'è poco da stare tranquilli...