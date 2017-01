Sara Tommasi nuda nella vasca da bagno

11:36 - Il profilo social di Sara Tommasi è sempre più bollente. Unica italiana nella classifica delle più hot ricercate sul web, seconda solo a Kim Kardashian, la showgirl bocconiana onora il suo primato regalando scatti sempre più piccanti. "Io come Marlyn...buona giornata a tutti", cinguetta nuda nella vasca coperta dalla schiuma. E poi in succinta lingerie: "Vi piace?"

Dal suo rientro in "società", qualche mese fa, dopo un lungo periodo di cure e di riabilitazione, Sara Tommasi era riuscita a mantenere un profilo abbastanza sobrio. Niente provocazioni, niente scatti troppo osé, niente trasgressioni. Insomma nulla che lasciasse pensare ad una sua ricaduta nel girone dei lussuriosi. E invece rieccola più in forma che mai. In tutti i sensi. Fisicamente e spiritualmente. Per ora Saretta però si autocensura. Le nudità sono solo intuite, sotto la schiuma bianca nella vasca, dove gioca a fare Marilyn Monroe, dietro al reggiseno che a stento contiene il suo prosperoso seno. Scatti bollenti e intriganti, che stuzzicano la fantasia e l'immaginazione, puntando, per ora, astutamente, sull'effetto "vedo non vedo"... in attesa, sembra voler dire la Tommasi, della sorpresa finale.