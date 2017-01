Sara Tommasi, sotto la tuta... c'è solo il reggiseno

12:39 - "Buongiorno da Cortina" cinguetta Sara Tommasi lasciando i suoi followers senza fiato. Sullo sfondo le case innevate mentre in primo piano c'è lei, con addosso la tuta da sci prontamente slacciata per lasciare spazio al suo formoso décolleté. Sotto la mise invernale solo la biancheria intima che Sara non esita a mostrare. Nonostante le promesse di "mettere la testa a posto", la showgirl continua a fare la maliziosa...

Sui social, infatti, Sara non si risparmia. Dalle foto in palestra a quelle in piscina, la showgirl sta ritornando alla forma fisica di un tempo e non ha intenzione di tenerlo nascosto. Bikini, trikini o intero, il costume è sempre sfoggiato, prima e dopo l'allenamento in acqua. La Tommasi è così preoccupata di mostrare quanto si stia impegnando da non accorgersi che dal costume rosso sbuca un capezzolo... Tutto involontario? Con Sara non si può mai sapere. E a chi la accusa di essere una che "perde il pelo e non il vizio", giura di essere cambiata. Questa volta per davvero.



"Credo – ha scritto la Tommasi un po' di tempo fa su Facebook – che finalmente sia finito un periodo nero, è più di un mese che i miei account social sono gestiti completamente da persone serie e affidabili. Finiti i post fuori di testa, le foto ‘spinte’ e tutte le altre esternazioni pubblicate a mia insaputa... Rientrare in possesso della mia immagine pubblica è stato complicato. Ma adesso è finita, sono di nuovo padrona di me". E del suo corpo... Che continua a mostrare, senza falsi pudori, da ogni prospettiva. Guardare per credere.