09:25 - Sara Tommasi sale sul podio. No, non c'entrano le gare ma una classifica stilata da Animal New York che vede la showgirl come unica italiana presente nelle ricerche più "hot" del web. Prima di lei solo Kim Kardashian. Un primato niente male per Sara, che ormai ha messo la testa a posto ed è tutta casa e palestra. Il passato, però, non si cancella facilmente e i suoi siparietti osé rimangono i più piccanti di sempre!

Dietro di lei, invece, ci sono delle vere e proprie celebrities. Da Paris Hilton, che si aggiudica "solo" il terzo posto con l'indimenticabile "1 night with Paris", fino a Megan Fox passando per le formose Pamela Anderson e Rihanna. Non manca nemmeno Farrah Abraham, la starlette americana di "Teen Mom". Eppure... La Tommasi le ha battute tutte.



Sara non commenta questo suo primato, il podio in questione non sembra proprio interessarle. Nonostante le foto in costume con quel seno sempre un po' birichino che sguscia fuori spesso e volentieri, nonostante le foto in lingerie di pizzo con tanto di baby doll trasparente e curve in bella vista, la Tommasi sta cercando di ripulire la sua immagine, rimanendo lontana dal mondo dello spettacolo, almeno per ora. Per fortuna i suoi fan non rimangono delusi dalle sue continue dimostrazioni d'affetto... Quel che è certo è che anche così, in una versione più "casta", Sara è in grado di risvegliare le fantasie più hot dei follower con un semplice cinguettio...