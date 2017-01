Pamela Prati, sex bomb in camera d'albergo

10:20 - Come si prepara a un evento glamour un'attraente 55enne sex bomb dalle curve mozzafiato? Con un bello scatto in reggiseno e slip nero in pizzo. Ventre ultrapiatto, gambe affusolate e toniche, décolleté bombastico, Pamela Prati è pronta per fare la sua ospitata al Pitti di Firenze, ma prima si concede una foto bollente per i follower.

La showgirl posta numerose foto in bikini, in lingerie, in accappatoio, immagini intriganti e seducenti che mettono in risalto il suo sex appeal. Il “sogno proibito di molti italiani” continua a stuzzicare la fantasia dei suoi fan sbucando sui suoi profili social con gambe da capogiro e balconcini in primo piano.



Pose seducenti e aria maliziosa per la showgirl sarda che all'evento modaiolo fiorentino improvvisa anche un sexy balletto che incanta tutti. Al ritmo di “Romagna mia” si scatena sulla pista e i flash sono tutti per lei. Come negli anni Ottanta.