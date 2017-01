I vip si tengono in forma col sesso

11:51 - Altro che panca, tapir roulant e cyclette, per mantenersi in forma le vip preferiscono la ginnastica sotto le lenzuola. A scegliere il sesso come "brucia-calorie" sono in tanti. Da Cameron Diaz a Marika Fruscio, passando per Pamela Prati ecco la ricetta per restare sempre giovani e belli: fare l'amore, tanto e bene.

Le ultime in ordine cronologico a dichiarare la loro indiscussa fede nel sesso sono state Marika Fruscio, Pamela Prati e l'ex gieffina Floriana.



La prosperosa e giunonica showgirl napoletana Marika Fruscio ha confessato di frequentare le palestre, ma non assiduamente, e di preferire altre attività per bruciare calorie, tra cui il sesso. "Mi tengo in forma limitandomi nel cibo e facendo del buon sesso". Una vera femme fatale.



Super sexy nonostante i suoi 55 anni, Pamela Prati si mantiene tonica e può permettersi di posare senza veli facendo invidia a molte giovani starlette. A mantenerla giovane e seducente ci pensano il suo nuovo toy boy e il sesso: "Fare l’amore mantiene giovani. Io ho scoperto di essere più donna dopo i quarant’anni. So quello che sono, quello che sento. Ora mi piaccio".



Il personalissimo segreto di Floriana Secondi, la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello Floriana, per restare sexy e desiderabili? Fare tanto tanto sesso con il fidanzato Daniele Pompili. E gli scatti pubblicati tempo fa da Novella 2000 dimostrano come i due piccioncini si diano da fare anche in pubblico per esercitarsi nella ginnastica dell'amore. “Non so resistere a Daniele, è un bonazzo. Fare sesso con lui è lo sport più divertente del mondo“, ha detto Floriana.



Oltreoceano non sono da meno star del calibro di Cameron Diaz e Pamela Anderson. Alla precisa domanda, "si bruciano più calorie con trenta minuti di danza o di sesso", l'attrice americana ha risposto senza indugi: "Dipende da cosa combini a letto. Io dico: fate entrambe le cose e fatele nella stessa giornata!". Anche l'ex bagnina di Baywatch non ha dubbi: "Il mio stare in forma è sempre dipeso dalla quantità di sesso che facevo. Raramente mi sono iscritta in palestra e non riesco a seguire una dieta. Come mi tengo in forma quando non sto con qualcuno e non faccio molto sesso? Non lo so. Non ricordo. Ah sì, lo so. Faccio tantissimi salti.”



Tornando ai vip di casa nostra, o quasi, ecco la formula per smaltire e rimettersi in forma della bella Nina Senicar, ex Miss Jugoslavia e ex isolana: "Basta praticare pilates e fare l'amore". Infine ecco un maschietto di tutto rispetto che si unisce al coro, Roberto Farnesi, un vero e proprio sex symbol della tv made in Italy. Anche per lui vale la filosofia del sesso... terapeutico L'attore di "Le tre rose di Eva 2" nonché ballerino di "Ballando con le stelle 9" lo ha detto chiaramente a Tv Sorrisi e Canzoni Salute: "L’attività migliore, sia per il corpo sia per la mente, è fare l’amore. Questa è la mia filosofia di vita".